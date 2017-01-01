Вандали осквернили українські та польські поховання на Київщині

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Червоною олійною фарбою обписані меморіальні стіни та центральний монумент на українській частині Міжнародного меморіалу жертвам тоталітаризму, польська стіна пам’яті та вхідна конструкція польського військового цвинтаря

Невідомі обписали червоною фарбою монумент і стіни на українській частині Міжнародного меморіалу жертвам тоталітаризму на території заповідника «Биківнянські могили». Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури у себе на у сторінці у Facebook.

«Орієнтовно вночі на 25 січня на території заповідника невстановленими особами вчинено акт вандалізму. Червоною олійною фарбою обписані меморіальні стіни та центральний монумент на українській частині Міжнародного меморіалу жертвам тоталітаризму, польська стіна пам’яті та вхідна конструкція польського військового цвинтаря. Встановлена також спроба зруйнувати домкратом вхідну стелу на польській частині Меморіалу», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на територію заповідника була викликана поліція. Наразі там працює слідчо-оперативна група.

«Міністерство культури України вкрай стурбоване цинічною ситуацією нищення пам’яток історії, що покликані увічнювати пам’ять жертв політичних репресій та розцінює ці дії як вандалізм», — заявили у Мінкульті.

Як идн із розміщених світлин, невідомі залишили на бетонних плитах меморіалу написи червоною фарбою «СС Галичина», «ОУН-УПА» та лайливі слова з польської мови.

Як відомо, меморіальний комплекс «Биківнянські могили» створений на пам’ять жертв політичних репресій поблизу селища Биківня. З 2006 року пам’ятка має статус заповідника національного значення.

Нагадаємо, раніше невідомі вандали зруйнували пам’ятник полякам, убитим у 1944 році в селі Гута Пеняцька, що розташоване на території нинішньої Львівської області. Думку про те, що до акту вандалізму причетний Кремль, раніше висловили народний депутат від БПП, співголова групи дружби Польща-Україна Оксана Юринець, генконсул Польщі у Львові Веслав Мазур, народний депутат, екс-лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош.