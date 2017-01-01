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    Вандали понівечили могили воїнів-визволителів Харкова

    • Сьогодні, 05:18
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    <p>Розбита плита на могилі</p>

    Розбита плита на могилі

    На одному з постаментів вандали зірвали бронзову зірку

    У Харкові вандали пошкодили могили воїнів-визволителів міста на Військовому меморіалі міського кладовища №2.

    Як повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Харківської міськради Юрій Сидоренко, з постаменту вандали зірвали бронзову зірку, а підніжжя пам'ятника та гранітні плити розбили.

    Зокрема постраждала від рук хуліганів і могила маршала Бажанова.

    «Мертві воюють із могилами. Третій раз за останні півроку - спочатку в листопаді 2016, потім місяць тому і останній раз вчора - розгромили братську могилу, де упокоєні 610 визволителів Харкова і могилу маршала Бажанова. Зривають літери, зірку з вічного вогню, та й сам вічний вогонь спотворюють. Поліція, природно, нікого знайти не може», - написав Сидоренко.

    Нагадаємо, 2 травня у Голосіївському районі Києва вандали залили жовтою фарбою пам'ятний знак героям Небесної сотні.

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