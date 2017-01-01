Вандали понівечили пам'ятник воїнам АТО на Одещині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Роман Грушко / dumskaya.net Понівечений пам’ятник

У ніч на п'ятницю з меморіалу зірвали пам'ятні дошки полеглим солдатам

Невідомі вандали пошкодили пам'ятник жителям Балти, загиблим на сході України. Про це повідомив журналіст, член виконкому Балтської громади Роман Грушко.

У ніч на п'ятницю з меморіалу зірвали пам'ятні дошки полеглим солдатам. Муніципалітет має намір відновити пам'ятник, а поліція розшукує злочинців.

Раніше у травні у Харкові вандали пошкодили могили воїнів-визволителів міста на Військовому меморіалі міського кладовища №2. Перед цим у Голосіївському районі Києва залили жовтою фарбою пам'ятний знак героям Небесної сотні.

Джерело: Думская