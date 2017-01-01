Вандали понівечили пам'ятник воїнам АТО на Одещині
- Сьогодні, 09:19
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Фото: Роман Грушко / dumskaya.net
Понівечений пам’ятник
У ніч на п'ятницю з меморіалу зірвали пам'ятні дошки полеглим солдатам
Невідомі вандали пошкодили пам'ятник жителям Балти, загиблим на сході України. Про це повідомив журналіст, член виконкому Балтської громади Роман Грушко.
У ніч на п'ятницю з меморіалу зірвали пам'ятні дошки полеглим солдатам. Муніципалітет має намір відновити пам'ятник, а поліція розшукує злочинців.
Раніше у травні у Харкові вандали пошкодили могили воїнів-визволителів міста на Військовому меморіалі міського кладовища №2. Перед цим у Голосіївському районі Києва залили жовтою фарбою пам'ятний знак героям Небесної сотні.
Джерело: Думская