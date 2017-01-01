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    Вандали понівечили пам'ятник воїнам АТО на Одещині

    • Сьогодні, 09:19
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    Понівечений пам&rsquo;ятник
    Фото: Роман Грушко / dumskaya.net
    Понівечений пам’ятник

    У ніч на п'ятницю з меморіалу зірвали пам'ятні дошки полеглим солдатам

    Невідомі вандали пошкодили пам'ятник жителям Балти, загиблим на сході України. Про це повідомив журналіст, член виконкому Балтської громади Роман Грушко.

    У ніч на п'ятницю з меморіалу зірвали пам'ятні дошки полеглим солдатам. Муніципалітет має намір відновити пам'ятник, а поліція розшукує злочинців.

    Раніше у травні у Харкові вандали пошкодили могили воїнів-визволителів міста на Військовому меморіалі міського кладовища №2. Перед цим у Голосіївському районі Києва залили жовтою фарбою пам'ятний знак героям Небесної сотні.

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    Вандали понівечили пам'ятник воїнам АТО на Одещині
    Вандали понівечили пам'ятник воїнам АТО на Одещині
    Вандали понівечили пам'ятник воїнам АТО на Одещині
    Вандали понівечили пам'ятник воїнам АТО на Одещині
    Вандали понівечили пам'ятник воїнам АТО на Одещині
    Вандали понівечили пам'ятник воїнам АТО на Одещині
    Так пам'ятник виглядав до нападу
    Вандали понівечили пам'ятник воїнам АТО на Одещині
    Фото: Роман Грушко / dumskaya.net

    Джерело: Думская

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