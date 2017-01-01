Вандали пошкодили стенд героям Небесної сотні на Одещині

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Пошкоджений пластиковий стенд

Решту пам’ятних знаків у сквері зловмисники не зачепили

У місті Подільск Одеської області невідомі зірвали стенд з фотографіями героїв Небесної сотні, які загинули під час Революції гідності.

Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

Вандали пошкодили лише стенд зі світлинами героїв Небесної сотні.

При огляді місця події правоохоронцями було встановлено, що пам’ятні знаки учасникам АТО, загиблим при виконанні службових обов’язків міліціонерам, ліквідаторам аварії на ЧАЕС та воїнам-афганцям, які розташовані в даному сквері, ніяких пошкоджень не мають.

«На землі знаходився пластиковий плакат із зображенням героїв Небесної сотні, він мав механічні пошкодження»,- розповів начальник Подільського відділу поліції в Одеській області Микола Піщанський.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно вандали понівечили пам'ятник воїнам АТО на Одещині.