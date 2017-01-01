Вандали, які пошкодили фото загиблих бійців АТО, здалися харківський поліції

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Пошкоджений банер у Харкові

Наразі один із зловмисник досі переховуєтсья

Встановлено зловмисників, які пошкодили банер з фотографіями загиблих бійців АТО на площі Свободи у Харкові.

Про це «Укрінформу» розповіла заступник начальника відділу комунікацій поліцейського главку в Харківській області підполковник Оксана Калмикова.

«Поліція долучила до матеріалів провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) відео з камер спостережень та повідомлення громадян з соціальних мереж, в яких були вказані ймовірні правопорушники. Інформація щодо трьох чоловіків, які могли пошкодити банер, підтвердилася. Двоє з них після перегляду в інтернеті публікацій на цю тему прийшли до районного відділу поліції самостійно», - зазначила Калмикова.

За її словами, молодики розповіли, що тієї ночі вони, перебуваючи напідпитку, поверталися з дня народження додому.

«Коли вони проходили по площі Свободи, їх третій товариш підбіг до банера з фотографіями бійців, загиблих у зоні проведення АТО, та почав його зривати. Друзі намагалися його зупинити, але їх слова на нього не подіяли», - додала Калмикова.

За її словами, на даний час перевіряється правдивість слів молодиків, встановлюється місцезнаходження третього фігуранта.

Нагадаємо, у ніч на 20 березня молодики пошкодили банер з фотографіями бійців, загиблих у зоні проведення АТО. Банер довжиною 20 м встановили волонтери.