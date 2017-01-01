Перепис населення обійдеться бюджету в 1 млрд грн. На що підуть гроші?

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Всеукраїнський перепис населення

Розенко зазначив, що питання проведення Всеукраїнського перепису населення наразі є дуже актуальним

Гроші, що будуть виділені на Всеукраїнський перепис населення, будуть витрачатися серед усього іншого на оплату роботи людей, що його здійснюватимуть, і на обладнання, за допомогою якого він проводитиметься. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в ефірі «Еспресо.TV».

«На що витрачатиметься цей 1 млрд грн, зокрема, - на роботу тих людей, які будуть здійснювати фізичний перепис, і на комп'ютерні технології, щоб люди не ходили із стосами паперів. Що саме за обладнання - питання ще дискутується. Інші деталі по перепису також ще будуть обговорюватися», - сказав він.

Розенко зазначив, що провести цей перепис необхідно було ще в 2010 році.

«Єдиний інструмент, який може дати належну картину рівня життя, якості життя українців - це лише Всеукраїнський перепис населення. Як формувати нам нашу позицію, якщо з останнього перепису минуло майже 20 років? Тож питання проведення Всеукраїнського перепису населення наразі є дуже актуальним», - наголосив віце-прем'єр.

Раніше Розенко оцінив вартість Всеукраїнського перепису населення в 1 млрд гривень.

Як повідомлялося, реальна кількість безробітних в Україні становить 1,9 млн осіб. При цьому у службах зайнятості зареєстровано лише 400 тисяч громадян України.

Джерело: Укрінформ