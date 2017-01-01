Ващиковський: Польща активно обговорюватиме в Радбезі ООН питання України

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Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський

Міністр Ващиковський запевняє, що Польща підніматиме питання України в Радбезі ООН

Польща у Раді безпеки ООН активно обговорюватиме ситуацію в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський.

Про це повідомляє «Польське Радіо».

«Ми хотіли б, серед іншого, брати участь у вирішенні проблем африканського континенту. Звичайно, також залишатимемося активними в питаннях, пов'язаних із нашим безпосереднім сусідством, зокрема, ситуацією в Україні», - зазначив він.

За його словами, також Польща планує обговорювати у рамках Радбезу тероризм, злочини проти людяності, недотримання принципів міжнародного права.

Міністр нагадав, що Польща вже вшосте обрана непостійним членом Ради безпеки ООН.

Як повідомляв «Главком», починаючи з 2018 року, Польща замінить Україну серед непостійних членів Ради безпеки ООН. ЇЇ кандидатуру на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку сьогодні підтримали 190 держав.