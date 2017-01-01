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    Ватажки «ДНР» і «ЛНР» вимагають від Києва зняти блокаду Донбасу

    • Сьогодні, 10:46
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    Олександр Захарченко та Ігор Плотницький
    Олександр Захарченко та Ігор Плотницький

    Ватажки бойовиків погрожують взяти під контроль підприємства української юрисдикції

    Ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Таку заяву вони зробили сьогодні, повідомляє сайт сепаратистів ДАН.

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    «Ми змушені оголосити, що якщо до 00:00 середи (1 березня 2017 року. – Ред.) блокаду не буде знято, то ми введемо зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють у «ДНР» і «ЛНР». Ми перестанемо постачати вугілля в Україну. Для поставок вугілля немає ні можливості, ні схеми оплати, – йдеться в спільній заяві ватажків бойовиків. – Ми будемо перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн. Саме це і було одним з наших перших програмних обіцянок у момент проголошення наших республік».

    У заяві зазначається, що транспортна блокада Донбасу призводить до порушення роботи багатьох підприємств регіону.

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