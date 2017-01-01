Ватажки «ДНР» і «ЛНР» вимагають від Києва зняти блокаду Донбасу

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Олександр Захарченко та Ігор Плотницький

Ватажки бойовиків погрожують взяти під контроль підприємства української юрисдикції

Ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Таку заяву вони зробили сьогодні, повідомляє сайт сепаратистів ДАН.

«Ми змушені оголосити, що якщо до 00:00 середи (1 березня 2017 року. – Ред.) блокаду не буде знято, то ми введемо зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють у «ДНР» і «ЛНР». Ми перестанемо постачати вугілля в Україну. Для поставок вугілля немає ні можливості, ні схеми оплати, – йдеться в спільній заяві ватажків бойовиків. – Ми будемо перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн. Саме це і було одним з наших перших програмних обіцянок у момент проголошення наших республік».

У заяві зазначається, що транспортна блокада Донбасу призводить до порушення роботи багатьох підприємств регіону.