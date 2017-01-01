Ватажки «ДНР» намагаються придушити невдоволення на «націоналізованих» підприємствах

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Ватажок бойовиків Олександр Захарченко

Захарченко запропонував для стабілізації ситуації організувати виплату одноразових «премій» працівникам даних підприємств

За вказівкою керівництва самопроголошеної «ДНР» розпочато проведення моніторингу соціальної ситуації в колективах підприємств, які підлягають «націоналізації». Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«МГБ ДНР» доповідає про напружену ситуацію і невдоволення в більшості колективів, викликаному «націоналізацією» - працівники переважно впевнені, що дані дії бойовиків приведуть до повного знищення підприємств і, відповідно, робочих місць», - інформує «ІС».

За даними групи, в ході проведеної наради для керівництва задіяних «центральних органів виконавчої влади» ватажок «ДНР» Олександр Захарченко запропонував для стабілізації ситуації організувати виплату одноразових «премій» працівникам даних підприємств, паралельно організувавши силами «МГБ ДНР» виявлення найбільш активних працівників, які виявлятимуть невдоволення «націоналізацією». «На що «міністр фінансів ДНР» Матющенко вказала, що для таких масштабних незапланованих виплат в «бюджеті республіки» немає коштів», - додають в групі «ІС».

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн».

1 березня Захарченко заявив, що близько 40 підприємств української юрисдикції перейшло під «зовнішнє управління» в «республіці».

СБУ перехопила розмови Захарченка: «націоналізовані» заводи можуть дістатися Сергію Курченку.

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