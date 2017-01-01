Ватажки «ДНР» в паніці: СБУ перекрила канал поставок товарів для них

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Контрабанда товарів

СБУ зруйнувала схему, за якою контрабандні товари на десятки мільйонів гривень надходили до так званої ДНР

Ватажки самопроголошеної «ДНР» занепокоєні недавно проведеною операцією СБУ щодо припинення поставок товарів на непідконтрольну Україні територію. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані «ІС».

«Серед низки керівників окупаційної адміністрації «ДНР» викликала серйозний резонанс недавня операція СБУ щодо припинення поставок товарів на територію «ДНР» «через треті країни», - йдеться в повідомленні.

За схемою, яку зруйнувала СБУ, контрабандні товари на десятки мільйонів гривень щомісяця надходили на окуповану територію через комерційні структури, зареєстровані на неокупованій території України. «Ініціаторами даної схеми були куратори з ФСБ РФ, які курирували «зовнішню торгівлю» в «ДНР», - повідомляє група «ІС».

Як повідомляв «Главком», співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою перекрили у районі проведення антитерористичної операції потужний канал поставок терористам продуктів харчування та товарів першої необхідності.

Правоохоронці встановили, що організували канал громадяни України та РФ. Ділки задіяли механізм фіктивного експорту, через який товари, що нібито призначені для третіх країн, з України через територію РФ потрапляли до так званої ДНР. Для реалізації оборудки зловмисники створили мережу підставних комерційних структур.