Ватажки «ДНР» знову взялися формувати свій «флот»

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«Флот» «ДНР»

Російське військове командування пообіцяло, що 4 патрульних катери будуть передані «ДНР» вже протягом травня-червня 2017 р.

Командування російсько-терористичної армії на Донбасі знову підняло питання про формування «Азовської флотилії ДНР». Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«Командування «1-го АК ДНР» знову підняло питання про формування «повноцінної» т.зв. «Азовської флотилії ДНР», про створення якої окупанти заявили ще в травні 2015 роки (спочатку до її складу увійшло 5 рибальських човнів і прогулянкових катерів, які були названі «бойовими катерами», потім «бойовий склад флотилії» був доведений до 7 подібних «бойових одиниць», пунктами базування були визначені н.п. Новоазовськ («головна база»), Сєдово і Безіменне)», - йдеться в повідомленні.

За даними групи «ІС», на початку 2016 року керівництво «ДНР» вело переговори з генштабом ЗС РФ про передачу до складу «флотилії» трьох російських патрульних катерів проекту 12150 «Мангуст» і одного нового прикордонного патрульного катера проекту 12200 «Соболь». Тоді переговори закінчилися безрезультатно.

«Зараз російське командування пообіцяло, що 4 патрульних катери будуть передані «ДНР» вже протягом травня-червня 2017 р. (про які саме типи катерів говорить військове керівництво РФ - тих, про які йшла мова в минулому році, чи інших - на даний момент невідомо)», - йдеться в повідомленні «Інформаційного спротиву».