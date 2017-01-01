Ватажки «ЛНР» готуються до зростання кількості поранених бойовиків?

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Водночас проводиться активна робота щодо набору персоналу цивільних лікарських установ до військових медичних закладів

Ватажки самопроголошеної «ЛНР» скасували додаткові грошові надбавки медичному персоналу. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях Луганської області прийнято рішення скасувати додаткові грошові надбавки та виплати медичному персоналу, у т.ч. за понаднормовий час роботи», - йдеться в повідомленні.

Водночас, інформує ГУР, проводиться активна робота щодо набору персоналу цивільних лікарських установ до військових медичних закладів. «Зокрема, лікарям хірургічних спеціальностей за чергування у військових шпиталях пропонується 12 тисяч російських рублів за місяць», - повідомляє українська розвідка.

Як повідомляв «Главком», російське окупаційне командування у рамках мобілізаційних заходів проводить заняття з бойової підготовки із військовозобов’язаними, насамперед з бюджетних організацій «ЛНР/ДНР».

Крім того, російські війська на Донбасі під прикриттям приготувань до параду 9 Травня на окупованих територіях здійс