Ватажки «ЛНР» не можуть поділити владу: один хоче посадити іншого

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«Голова народної ради ЛНР» Володимир Дегтяренко ініціює притягнення до кримінальної відповідальності свого заступника Владислава Дейнегу

У самопроголошеній «ЛНР» хочуть притягнути до відповідальності так званого заступника голови «народної ради ЛНР» Владислава Дейнегу. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані групи «ІС».

«Голова народної ради ЛНР» Володимир Дегтяренко ініціює притягнення до кримінальної відповідальності свого заступника Владислава Дейнегу», - йдеться в повідомленні.

За даними «ІС», Дегтяренко звинувачує Дейнегу в привласненні у 2015 році протиправним шляхом автомобіля, який належав одному з комунальних підприємств Алчевська, і спробі його списання після потрапляння в ДТП.

Як повідомляв «Главком», ватажки самопроголошеної «ДНР» занепокоєні недавно проведеною операцією СБУ щодо припинення поставок товарів на непідконтрольну Україні територію.