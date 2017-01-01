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    Ватажок бойовиків бідкається, що ніхто не хоче вмирати за «ДНР»

    • Сьогодні, 20:19
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    Олександр Ходаковський
    Олександр Ходаковський

    Колишній ватажок бригади бойовиків «ДНР» «Восток» Олександр Ходаковський вважає, що збір «резервістів» є показухою і насправді немає великого числа охочих віддавати своє життя за неіснуючу «державу».

    Про це він написав у своєму блозі в «Живому журналі».

    «Неможливо любити і прагнути померти за те, що представлено тільки показухою. Неможливо бажати віддавати життя за людей, які жирують по шинках, складно рватися в бій добровільно, коли порив таких же добровольців чотирнадцятого року був проігнорований державою», - пише він. Екс-ватажок бойовиків також заявив, що у «ДНР» немає нових військових формувань та можливостей для їхнього створення.

    Ходаковський впевнений, що навіть якщо присутні на зборах «резервісти» підуть воювати у складі «армії ДНР», пізніше їх назвуть мародерами.

    Раніше Ходаковський заявляв, що кожен третій бойовик «ДНР» має кримінальне минуле.

     

    ДНР
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