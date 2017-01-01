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    Ватажок бойовиків «ДНР» розповів, на яких умовах терористи готові «співіснувати» з Україною

    • Сьогодні, 17:05
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    Олександр Захарченко&nbsp;
    Олександр Захарченко 

    Зі слів Захарченка випливає, що бойовики готові на тривале військове протистояння з Києвом

    Ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що збирається вести діалог з Україною «тільки на засадах рівноправності, як незалежна держава», пише видання «Известия».

    «Може бути, як незалежна держава ми готові будемо домовлятися з Києвом про співіснування на конфедеративних засадах. Але це стане можливо тільки після того, як в Києві зміниться не просто влада, а й вся правляча еліта», - сказав він.

    Зі слів Захарченка випливає, що бойовики готові на тривале військове протистояння з Києвом: «Майбутнє залишається багатоваріантним. І серед цих варіантів є як мирні переговори, так і війна».

    «Ми прекрасно розуміємо, що війна рано чи пізно закінчиться переговорами про принципи співжиття з Україною», - зазначив він.

    Нагадаємо, з 1 березня бойовики ввели «зовнішнє управління» на всіх підприємствах з українською юрисдикцією.

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