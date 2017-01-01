Ватажок бойовиків Захарченко уже позбавив Джугурду «громадянства ДНР»

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Нікіта Джигурда

Захарченко заявив, що «паспорт ДНР» був виданий Джигурді помилково

«Паспорт ДНР» російському шоумену Микиті Джигурді був виданий помилково. Про це сьогодні заявив ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

«Указ про позбавлення його громадянства вже підписаний. Помилка була, перепрошую за помилку видати паспорт Микиті Джигурді, я вибачаюся перед народом Донбасу», - зазначив ватажок бойовиків, якого цитує сепаратистський сайт ДАН.

За його словами, щодо події будуть розбірки.

Нагадаємо, Джигурда отримав «паспорт» самопроголошеної «ДНР» 9 березня.

В кінці листопада 2016 року «паспорт» «ДНР» отримав також російський актор Іван Охлобистін.

У червні 2016 року російські ЗМІ розповіли, що депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Йосип Кобзон отримав паспорт громадянина «ДНР», який йому вручив особисто ватажок бойовиків Олександр Захарченко. Але Кобзон заявив, що у нього немає жодних паспортів, крім російського.

Як відомо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними «документи», що засвідчують особу, а також «реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР». Президент України Петро Порошенко назвав це «черговим доказом російської окупації» цих територій.

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