Ватажок «ДНР»: Ми за Гіві помстимося
- Сьогодні, 09:01
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Терорист Захарченко назвав вбивство Гіві зривом Мінських угод
Ватажок самопроголошеної терористичної «ДНР» Олександр Захарченко у четвер, 9 лютого, відвідав передові позиції бойовиків. Про це повідомляє сепаратистський сайт ДАН.
«Обстановка дуже важка. І я думаю, що останні теракти були для того, щоб обстановку тут зрушити», - сказав Захарченко.
Нагадаємо, що 8 лютого було вбито командира підрозділу бойовиків «Сомалі» Михайла Толстих (позивний Гіві).
«Нас змушують помститися за Мишка, почати наступ, - заявив ватажок «ДНР». - Це зрив Мінських угод. Але цей наступ буде абсолютно непродуманим, тому ми будемо готуватися, а за Гіві ми в будь-якому випадку помстимося».
Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що 8 лютого вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.
У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.
Терориста Гіві поховають у п’ятницю.
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