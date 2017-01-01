Ватажок «ДНР»: Ми за Гіві помстимося

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Терорист Олександр Захарченко

Терорист Захарченко назвав вбивство Гіві зривом Мінських угод

Ватажок самопроголошеної терористичної «ДНР» Олександр Захарченко у четвер, 9 лютого, відвідав передові позиції бойовиків. Про це повідомляє сепаратистський сайт ДАН.

«Обстановка дуже важка. І я думаю, що останні теракти були для того, щоб обстановку тут зрушити», - сказав Захарченко.

Нагадаємо, що 8 лютого було вбито командира підрозділу бойовиків «Сомалі» Михайла Толстих (позивний Гіві).

«Нас змушують помститися за Мишка, почати наступ, - заявив ватажок «ДНР». - Це зрив Мінських угод. Але цей наступ буде абсолютно непродуманим, тому ми будемо готуватися, а за Гіві ми в будь-якому випадку помстимося».

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що 8 лютого вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

Терориста Гіві поховають у п’ятницю.

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