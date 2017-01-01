Ватажок «ДНР» оголосив Україні «торговельну блокаду»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Захарченко заявив, що «рубає всі зв'язки з Україною, з якою воюємо»

Ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко заявив про повний розрив усіх зв'язків з Україною.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Захарченко заявив, що «рубає всі зв'язки з Україною, з якою воюємо».

«Так, продавали вугілля, щоб отримувати гроші і платити зарплати тут, але тепер нехай перекривають все, мінують поля, закривають залізничні колії, ми навчилися жити в блокаді», – сказав ватажок терористів.

Захарченко додав, що відтепер «ДНР» орієнтуватиметься на Росію.

Як повідомлялося, наприкінці січня ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими антрацит постачається з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України.

З 10 лютого поставки вугілля було повністю припинено. Під загрозою опинилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема металургії, і споживачів мінімум дев'яти областей країни.

Нагадаємо, Сергій Тарута переконаний, що за організаторами блокади залізниці на Донбасі стоять олігархи, які фінансують «Самопоміч».

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн».

Як повідомлялося раніше, у «ДНР» розповіли, хто «контролюватиме» захоплені бойовиками українські підприємства.

Нагадаємо, СБУ перехопила розмови Захарченка: «націоналізовані» заводи можуть дістатися Сергію Курченку.

Читайте також статтю «Главкома» «Операція «Націоналізація». Ахметов – більше не король Донбасу?»

Джерело: Еспресо ТВ