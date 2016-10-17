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    Ватажок «ДНР» Захарченко вкотре пообіцяв захопити весь Донбас

    • Сьогодні, 14:24
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    «Бажано це зробити політичним шляхом. Якщо ж вони не розуміють, то нагадаю, що ми можемо зробити це і воєнним», – фантазує бойовик

    Ватажок терористичної організації «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що бойовики можуть захопити підконтрольні Україні райони Донбасу воєнним шляхом.

    «Ми завжди говорили, що бажано це зробити політичним шляхом. Якщо ж вони не розуміють, то нагадаю, що ми можемо зробити це і воєнним», – сказав Захарченко, передає російське агентство «Интерфакс».

    Він також додав, що не відведе військову техніку від лінії зіткнення в Донбасі доти, доки цього не зроблять українські військові.

    Як відомо, Захарченко неодноразово погрожував «захопити весь Донбас». Такі заяви лунали і наприкінці грудня, і на початку січня.

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