Ватажок «ДНР» Захарченко вкотре пообіцяв захопити весь Донбас

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«Бажано це зробити політичним шляхом. Якщо ж вони не розуміють, то нагадаю, що ми можемо зробити це і воєнним», – фантазує бойовик

Ватажок терористичної організації «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що бойовики можуть захопити підконтрольні Україні райони Донбасу воєнним шляхом.

«Ми завжди говорили, що бажано це зробити політичним шляхом. Якщо ж вони не розуміють, то нагадаю, що ми можемо зробити це і воєнним», – сказав Захарченко, передає російське агентство «Интерфакс».

Він також додав, що не відведе військову техніку від лінії зіткнення в Донбасі доти, доки цього не зроблять українські військові.

Як відомо, Захарченко неодноразово погрожував «захопити весь Донбас». Такі заяви лунали і наприкінці грудня, і на початку січня.