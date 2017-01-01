Ватажок «ЛНР» вручив окупаційній владі Криму «почесні знаки» бойовиків

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Сергій Аксьонов та Ігор Плотницький

Ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» Ігор Плотницький і Олександр Захарченко гостювали в окупованому Росією Криму

У четвер, 19 січня, ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький на зустрічі з керівництвом підконтрольного Кремлю «уряду» окупованого Криму подякував за допомогу, надану угрупованню, і вручив «почесні знаки» «ЛНР» російському главі Криму Сергію Аксьонову, члену російських Федеральних Зборів Сергію Цекову і депутату російської Держдуми Андрію Козенку.

Як повідомляє прес-служба «кримського уряду», Плотницький підкреслив, що Крим надавав угрупованню «ЛНР» «всіляку допомогу» і зазначив, що «Крим для всіх вказав шлях».

«Ви для нас усіх показали шлях, і ми йдемо цим шляхом. Можливо, не так швидко, як ви, але вектори напряму завдяки Криму ми знаємо. Ми теж прагнемо повернутися додому, до нас – в «русскій мір», – сказав він.

Ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» Ігор Плотницький і Олександр Захарченко відвідали святкування 363-ї річниці Переяславської Ради в Сімферополі.

Напередодні повідомлялося, що глави угруповань «ЛНР» і «ДНР» прибули до Криму на запрошення «Російської громади півострова».

Джерело: Крим.Реалії