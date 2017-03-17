Ватажок «ЛНР» заявив про початок постачання вугілля до Криму

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Ігор Плотницький

Плотницький заявив, що укладено дворічний контракт

Підприємства, які знаходяться на території самопроголошеної «ЛНР», розпочали постачання вугілля до окупованого Криму. Про це заявив лідер луганських бойовиків Ігор Плотницький, повідомляють «РИА Новости Крым».

«Ми постачаємо залізничним транспортом через Ростов і поромну переправу. Поки тільки так. По-моєму, укладений дворічний контракт. Це реальні речі, які вже відбуваються, і повірте, що це тільки початок», – заявив Плотницький.

Він стверджує, що угруповання «ЛНР» має намір «поглиблювати економічну співпрацю із кримським регіоном».

У четвер, 16 березня, в Сімферополі святкували день «загальнокримського референдуму» й «возз'єднання Криму з Росією». На захід приїжджали ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко й Ігор Плотницький.

Нагадаємо, 15 березня РНБО ухвалила рішення щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення.

16 березня президент Петро Порошенко підписав це рішення.

Разом з тим голова представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі заявив, що рішення про встановлення блокади Донбасу суперечить попередній політиці українського уряду, яку поділяли в ЄС, але для формулювання остаточної позиції ЄС очікує пояснень від України.

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