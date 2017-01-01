«Вбивця. Посіпака. Крадійка». Активісти розмалювали Гонтаревій паркан

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Активісти розмалювали паркан біля будинку глави Нацбанку

Гонтарева заявила, що їй не соромно за проведені реформи в банківській галузі

Під маєтком глави Національного банку Валерії Гонтаревої відбулась акція протесту, в результаті якої було розмальовано паркан.

Трансляцію вів телеканал «112 Україна».

Повідомляється, що активісти, переважно молоді жінки, вимагали закриття російських банків в Україні та відставки Гонтаревої. На паркані вони намалювали свиню з російським прапором, а також нанесли написи «Вбивця», «Крадійка», «Посіпака» та знаки долара.

Сама Готарева, судячи з трансляції, коротко поспілкувалась із пікетувальниками і сказала їм, що їй не соромно за проведені реформи в банківській галузі.

Активістки також намагалися блокувати виїзд автомобіля Гонтаревої, вимагаючи пояснити «співпрацю з російськими банками».

Сьогодніі нардеп Вадим Денисенко повідомив: Гонтарева сказала, що вже пише заяву про відставку.

Три дні тому нардеп Ірина Луценко розповіла, що Гонтарева вже написала заяву про відставку. При цьому сама Гонтарева цю інформацію не підтвердила, але й не спростувала.

Згодом у Нацбанку спростували інформацію про звільнення Гонтаревої.

У коментарі виданню «Обозреватель» Гонтарева зазначила, що неодноразово писала заяви про відставку.

«Я вже не раз казала, що офіційно оголошу, як тільки буде прийнято рішення. Який мені сенс мовчати? Оголосимо, коли я напишу заяву, офіційно скличемо прес-конференцію, обіцяю, що зберемо всіх за місяць», – пообіцяла Гонтарева.