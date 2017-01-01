Вбивця посла Росії в Туреччині збирав інформацію про нього ще в жовтні

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Мевлют Алтинташ

Під час розслідування вбивства посла Росії в Анкарі Андрія Карлова з'ясувалося, що його вбивця Мевлют Алтинташ ще в жовтні 2016 року через комп'ютер збирав інформацію про дії російського дипломата

Про це повідомляє агентство «Анадолу».

Експерти вивчили дані комп'ютера, через який збиралися дані, і з'ясували, що в жовтні користувач неодноразово задавав в інтернеті пошук даних про Карлова, в тому числі переглядав відео з його участю.

Загалом у рамках розслідування замаху на посла Росії затримано дев'ятьох осіб.

Як відомо, Карлова було вбито 19 грудня в мистецькій галереї в Анкарі, де він був присутній на відкритті виставки. Посла застрелив 22-річний поліцейський Мевлют Алтинташ, який пояснив свої дії помстою за Алеппо.

Алтинташа застрелили турецькі поліцейські.

Відповідальність за вбивство посла Росії в Туреччині взяла на себе сирійська озброєна коаліція «Джейш аль-Фатха».