Вбивця Вороненкова мав при собі посвідчення учасника бойових дій - ЗМІ

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Вбивця Вороненкова

Наразі не виключено, що документи були підроблені

У вбивці екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова були документи учасника бойових дій.

Про це «Українській правді» повідомили співрозмовники, знайомі із ситуацією.

«Не виключено, що документи підроблені, або були видані іншій особі», - зазначило джерело.

Зазначимо, раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що людина, яка вбила Вороненкова, мала при собі українські документи.

«Його документи проходять перевірку, слідство встановить, хто він є. Документи були при ньому», - сказав він.

На питання, чи це громадянин України, Луценко відповів: «За документами так, але зараз ми перевіряємо, чи ці документи були справжніми. Я рідко зустрічав кілера, який при собі брав службове посвідчення. Цей взяв», - сказав Луценко.

«Тому і кажу про ймовірність нової «візитки Яроша», яка була на місці. Тому я поки не поспішаю. Поки не проведемо остаточну перевірку цієї людини – він є громадянин України. Як тільки дізнаємось, хто він є, це буде повідомлено громадськості», - додав генпрокурор.

Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

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