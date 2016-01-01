Вбивцю матері та доньки у Овідіополі затримали

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Силовики менш ніж за добу знайшли жорстокого вбивцю на Одещині

Правоохоронці Одеської області затримали 31-річного злочинця, який убив 42-річну жінку та її дворічну дитину. Про це повідомили в прес-службі ГУ НП області.

Чоловіка затримали в с. Роксолани, наразі везуть в Овідіополь.

Як повідомлялося, сьогодні зранку на Одещині тривали пошуки овідіопольця Дмитра Погорілого (або Погорєлова), якого підозрюють у жорстокому вбивстві 42-річної Ольги Ж. і її дворічної доньки, двох підпалах і спробі теракту.

Нагадаємо, в Одесі відучора було оголошено про план перехоплення підозрюваного у подвійному вбивстві у селищі міського типу Овідіопіль. Співробітниками Національної поліції в Одеській області не допущено прорив у місто автомобіля МАН, за кермом якого перебував зловмисник, однак він утік з місця злочину.

«На спецлінію «102» надійшло повідомлення про займання одного з будинків у смт Овідіопіль. Під час перевірки зазначеної інформації в одній з кімнат було виявлено обгоріле жіноче тіло, в іншій – тіло дитини. Обидва тіла були з відсіченими головами», – йдеться у повідомленні поліції.