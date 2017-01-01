Вбивцю російського посла в Туреччині поховають на кладовищі для бездомних

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Мевлют Алтинташ

Родичі Алтинташа вирішили не забирати тіло з моргу

Вбивця посла Росії в Туреччині Андрія Карлова, Мевлют Алтинташ, буде похований в безіменній могилі на кладовищі для бездомних. Таке рішення було прийнято в зв'язку з тим, що його родичі вирішили не забирати тіло з моргу. Про це повідомило агентство Анадолу.

Відповідно до законодавства, рідні могли забрати тіло Алтинташа протягом 15 днів, тоді як воно знаходиться в морзі вже 24 дні. У зв'язку з цим турецька влада почала опрацювання питань, пов'язаних з його похованням. Після закінчення всіх процедур тіло терориста буде передано представникам муніципалітету для поховання на кладовищі для бездомних.

Про загибель Карлова стало відомо 19 грудня. Він помер у лікарні від поранень, отриманих в Анкарі в Центрі сучасного мистецтва.

Пізніше з'ясувалося, що в дипломата стріляв колишній співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ, якого було звільнено з правоохоронних органів після спроби держперевороту в липні 2016 року. Алтинташа було вбито на місці співробітниками спецпідрозділів.

Як повідомлялося раніше, відповідальність за вбивство посла РФ взяла на себе «Джейш аль-Фатх».