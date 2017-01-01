Вбивцю Вороненкова торік вигнали із Нацгвардії через порушення контракту

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Документи Павла Паршова

Солдат Паршов Павло Олександрович був звільнений із лав НГУ у 2016 році

Кілера Вороненкова, Павла Паршова, звільнили з лав Нацгвардії через порушення умов контракту.

Про це йдеться на сайті Нацгвардії України.

Повідомляється, що Паршова призвали 25 серпня 2015 року, проте у 2016 році його було звільнено через невиконання умов контракту.

«До лав НГУ (у батальйон «Донбас») було призвано 25 серпня 2015 року. На той момент командиром батальйону «Донбас» був підполковник Анатолій Виногродський. Щодо інформації стосовно перебування його в розшуку здійснюється службова перевірка. Солдат Паршов Павло Олександрович був звільнений із лав НГУ у 2016 році за невиконання умов контракту», – йдеться у повідомленні.

Раніше екс-комбат «Донбасу» розповів, як убивця Вороненкова служив у його батальйоні.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео моменту вбивства Вороненкова.

Мати Паршова заявила, що її син кілька років тому втік до Росії і відтоді не зв'язувався з рідними.

Нагадаємо, у полку «Азов» спростували інформацію про те, що вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 28-річний Павло Паршов будь-коли служив у їхніх лавах.

Як відомо, у вбивці екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова було знайдено документи учасника бойових дій. Наразі правоохоронці перевіряють справжність усіх документів, які знайдених у вбивці.

Також сьогодні низка ЗМІ повідомила, що Павло Паршов живий. Однак радник глави МВС Антон Геращенко спростував цю інформацію.

Як повідомлялося, 23 березня у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан важкий.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненкова було вбито громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник у силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України.

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

ЗМІ повідомляли, що вбивця Вороненкова мав при собі посвідчення учасника бойових дій.

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив про те, що вбитий Денис Вороненков звертався до Адміністрації президента з проханням забезпечити йому державну охорону у зв'язку з погрозами від екс-генерала ФСБ Олега Феоктістова.

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