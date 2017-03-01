Вбивство брата лідера КНДР: з'явився ще один підозрюваний

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Кім Чен Нам

Слідство виявило чоловіка, який відіграв значну роль у вбивстві

Малайзійська поліція встановила особу дев'ятого підозрюваного в причетності до вбивства зведеного брата лідера КНДР Кім Чен Нама, повідомляє New Straits Times.

«Критичний аналіз відеоматеріалів CCTV... засвідчив можливу причетність іншого північнокорейця - можливо, дев'ятого підозрюваного», - йдеться у повідомленні.

Як наголошує видання, йдеться про ще одного громадянина КНДР Чан Нам Уне, який за кілька годин після вбивства вилетів з Куала-Лумпура.

Вважається, що він відіграв значну роль у вбивстві. Один з експертів припустив, що Нам Ун був серед тих, кому було доручено упевнитися, що вбивство Кім Чен Нама пройшло успішно.

Кім Чен Нама, зведеного брата лідера КНДР Кім Чен Ина, убили 13 лютого в аеропорту Куала-Лумпура за допомогою нервово-паралітичного токсину VX. У причетності до вбивства підозрюються семеро громадян КНДР, у тому числі дипломатичний працівник.

Інцидент спричинив дипломатичну кризу між двома країнами: Малайзія оголосила посла КНДР Кан Чхоль персоною нон-грата, на що Північна Корея відреагувала, заборонивши малайзійцям покинути країну 7 березня. Аналогічний крок зробила і Малайзія.