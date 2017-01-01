Вбивство Гіві деморалізувало бойовиків на Донбасі – розвідка

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Терористи бояться можливого знищення командирів, причетних до скоєння військових злочинів на території України

Вбивство ватажка батальйону бойовиків «Сомалі» Михайла Толстих ( позивний «Гіві») деморалізувало терористів на Донбасі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Інформація про ліквідацію Гіві суттєво вплинула на зниження морально-психологічного стану особового складу російських окупаційних військ. «Особливо деморалізувало командний склад 1 АК (Донецьк) та 2 АК (Луганськ) Збройних Сил Російської Федерації усвідомлення можливості подальшого фізичного знищення командирів, причетних до скоєння військових злочинів на території України», - йдеться в повідомленні.

Крім того, згідно з інформацією розвідки, у 7-й окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ спостерігається різке загострення санітарно-епідеміологічної ситуації. Більше третини особового складу передових підрозділів захворіли на грип та гострі респіраторні захворювання та госпіталізовані.

Нагадаємо, спостерігається зниження морально-психологічного стану особового складу ЗС РФ на тимчасово окупованій території Криму, пов’язане з незадовільним фінансовим та матеріальним забезпеченням. Військовослужбовці РФ, які проходять підготовку для участі у бойових діях на території Сирії, вимушений витрачати власні кошти для обладнання місць проживання на полігоні в Криму.