  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Вбивство на Оболоні: стали відомі шокуючі подробиці трагедії

    • Сьогодні, 16:26
    • Розсилка

    Пояснити, навіщо зарізав тітку, чоловік не зміг

    Жахливе вбивство, яке сталося сьогодні в Оболонському районі Києва, скоїв глухонімий, психічно нездоровий чоловік. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції столиці.

    Відповідно до повідомлення, на місці пригоди правоохоронці виявили 67-річну загиблу із різаною раною шиї. Для остаточного з’ясування причини смерті тіло киянки відправили на судово-медичну експертизу.

    «Оперативники на місці злочину затримали чоловіка, який зізнався у вбивстві. Ним виявився племінник померлої жінки. 44-річний уродженець Донецької області приїхав до своєї родички у Київ на кілька днів, аби зробити документи. Пояснити мотиви свого вчинку чоловік не може», – зазначили у поліції.

    Правоохоронці попередньо встановили, що підозрюваний із дитинства глухонімий та має проблеми із психічним здоров’ям. Під час огляду місця події слідчо-оперативна група вилучила кухонний ніж із лезом довжиною 16 см та змиви речовини бурого кольору.

    За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

    Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

    Київ вбивство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ