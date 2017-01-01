Вбивство на Оболоні: стали відомі шокуючі подробиці трагедії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пояснити, навіщо зарізав тітку, чоловік не зміг

Жахливе вбивство, яке сталося сьогодні в Оболонському районі Києва, скоїв глухонімий, психічно нездоровий чоловік. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції столиці.

Відповідно до повідомлення, на місці пригоди правоохоронці виявили 67-річну загиблу із різаною раною шиї. Для остаточного з’ясування причини смерті тіло киянки відправили на судово-медичну експертизу.

«Оперативники на місці злочину затримали чоловіка, який зізнався у вбивстві. Ним виявився племінник померлої жінки. 44-річний уродженець Донецької області приїхав до своєї родички у Київ на кілька днів, аби зробити документи. Пояснити мотиви свого вчинку чоловік не може», – зазначили у поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що підозрюваний із дитинства глухонімий та має проблеми із психічним здоров’ям. Під час огляду місця події слідчо-оперативна група вилучила кухонний ніж із лезом довжиною 16 см та змиви речовини бурого кольору.

За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.