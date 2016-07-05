Вбивство патрульних у Дніпрі: провина Пугачова доведена

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Загалом було проведено 44 судові експертизи та допитано понад 150 осіб

Провина колишнього спецпризначенця Олександра Пугачова у вбивстві патрульних у Дніпрі доведена.

Про це на брифінгу поінформував заступник прокурора Дніпропетровської області Юрій Черкашин.

«Згідно з експертизою, на кросівку Олександра Пугачова виявлено кров убитого патрульного Артема Кутушева. Головні докази - це показання очевидців, які з’являться до суду», - сказав Черкашин.

Він зазначив, що загалом було проведено 44 судові експертизи та допитано понад 150 осіб. Зброю, з якої стріляв підозрюваний, знайти не вдалося.

За словами заступника прокурора, сам Пугачов провину не визнає і від дачі показань відмовився.

Наразі відомо, що слухання у справі відбудеться 27 січня у Кіровському райсуді, судове засідання буде відкритим.

Як повідомлялося, вранці 25 вересня 2016 року у Дніпрі колишній боєць роти спецпризначення МВС «Торнадо» Олександр Пугачов застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його авто за порушення правил дорожнього руху, та поранив його напарницю. Поранена патрульна померла під час операції.

Як з’ясувалося потім, Пугачов перебував у розшуку за скоєння інших злочинів. Під час сутички з поліцейськими він також отримав поранення, його затримали у лікарні.