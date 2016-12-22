Вбивство посла РФ: у Туреччині арештували п'ятьох осіб

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Арештованим висунуто звинувачення у «приналежності до збройної терористичної організації»

В рамках розслідування замаху на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова, заарештовано п'ять осіб. Про це повідомляє агентство Anadolu з посиланням на прокуратуру міста Ізмір.

Четверо заарештованих були товаришами по службі вбивці Мевлюта Мерта Алтинташа в органах МВС Туреччини. П'ятим заарештованим є активіст організації опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлана, який «курував» прихильників FETÖ з числа курсантів Поліцейської школи імені Рушту Унсала в Ізмірі, де навчався і Алинташ.

Арештованим висунуто звинувачення у «приналежності до збройної терористичної організації».

Про загибель Карлова стало відомо 19 грудня. Він помер у лікарні від поранень, отриманих в Анкарі в Центрі сучасного мистецтва.

Пізніше з'ясувалося, що в дипломата стріляв колишній співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ, якого було звільнено з правоохоронних органів після спроби держперевороту в липні 2016 року. Алтинташа було вбито на місці співробітниками спецпідрозділів.