Вбивство посла РФ: у Туреччині арештували п'ятьох осіб
- Вчора, 14:29
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Розсилка
Арештованим висунуто звинувачення у «приналежності до збройної терористичної організації»
В рамках розслідування замаху на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова, заарештовано п'ять осіб. Про це повідомляє агентство Anadolu з посиланням на прокуратуру міста Ізмір.
Четверо заарештованих були товаришами по службі вбивці Мевлюта Мерта Алтинташа в органах МВС Туреччини. П'ятим заарештованим є активіст організації опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлана, який «курував» прихильників FETÖ з числа курсантів Поліцейської школи імені Рушту Унсала в Ізмірі, де навчався і Алинташ.
Арештованим висунуто звинувачення у «приналежності до збройної терористичної організації».
Про загибель Карлова стало відомо 19 грудня. Він помер у лікарні від поранень, отриманих в Анкарі в Центрі сучасного мистецтва.
Пізніше з'ясувалося, що в дипломата стріляв колишній співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ, якого було звільнено з правоохоронних органів після спроби держперевороту в липні 2016 року. Алтинташа було вбито на місці співробітниками спецпідрозділів.