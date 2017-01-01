Вбивство посла РФ у Туреччині: затримано організатора виставки в Анкарі

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Правоохоронці перевіряють можливий зв'язок між організатором виставки і вбивцею посла

Турецька поліція затримала організатора виставки, під час якої був убитий посол Російської Федерації в Туреччині Андрєй Карлов.

Про це повідомляє турецьке агентство Hurriyet.

Правоохоронці перевіряють можливий зв'язок між організатором виставки і вбивцею посла.

Повідомляється, що затримання організатора фотовиставки було проведене в зв'язку з тим, що зловмисник за кілька днів до вбивства Карлова відвідав виставковий центр з метою підготовки нападу.

Про загибель Карлова стало відомо 19 грудня. Він помер у лікарні від поранень, отриманих в Анкарі в Центрі сучасного мистецтва.

Пізніше з'ясувалося, що в дипломата стріляв колишній співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ, якого було звільнено з правоохоронних органів після спроби держперевороту в липні 2016 року. Алтинташа було вбито на місці співробітниками спецпідрозділів.

Як повідомлялося раніше, відповідальність за вбивство посла РФ взяла на себе «Джейш аль-Фатх».