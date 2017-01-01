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    Вбивство Шеремета: Луценко визнав, що слідство припустилось помилки

    • Сьогодні, 14:06
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    Стосовно справи Шеремета, слідство йде, веде його Нацполіція та найкращі прокурори, - керівник ГПУ

    Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі Шеремета слідство допустило помилку. Про це він заявив сьогодні з трибуни верховної Ради під час звітування.

    «Стосовно справи Шеремета, слідство йде, веде його Нацполіція та найкращі прокурори. Мушу визнати, що у цьому слідстві була допущена помилка у тому, що вилучивши 201 камеру відеоспостереження, ще одна і як виявилось найважливіша камера не була вилучена, яка увесь цей час не давала дуже важливої інформації слідству», - сказав він.

    Як повідомлялось, своїм найбільшим досягненням на посаді генерального прокурора Юрій Луценко назвав завершення слідства і початок суду над екс-президентом Віктором Януковичем за державну зраду.

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