Вбивство Шеремета: Луценко визнав, що слідство припустилось помилки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стосовно справи Шеремета, слідство йде, веде його Нацполіція та найкращі прокурори, - керівник ГПУ

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі Шеремета слідство допустило помилку. Про це він заявив сьогодні з трибуни верховної Ради під час звітування.

«Стосовно справи Шеремета, слідство йде, веде його Нацполіція та найкращі прокурори. Мушу визнати, що у цьому слідстві була допущена помилка у тому, що вилучивши 201 камеру відеоспостереження, ще одна і як виявилось найважливіша камера не була вилучена, яка увесь цей час не давала дуже важливої інформації слідству», - сказав він.

Як повідомлялось, своїм найбільшим досягненням на посаді генерального прокурора Юрій Луценко назвав завершення слідства і початок суду над екс-президентом Віктором Януковичем за державну зраду.