Вбивство Шеремета: В СБУ розкритикували розслідування журналістів

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Павло Шеремет

10 травня було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета

Співробітник СБУ Ігор Устименко, який був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета був звільнений зі спецслужби 29 квітня 2014 року.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Повідомляємо, що Устименко Ігор Андрійович був звільнений з СБ України 29 квітня 2014 року. Якби журналісти звернулись до нас із запитом про пана Устименка не після виходу програми в ефір, а до неї, можливо, не було б про що розповідати… Нагадуємо, що кримінальне провадження за фактом вбивства Павла Шеремета розслідується Національною поліцією, до слідчих якої ми і рекомендуємо звертатися за коментарями по суті справи», – написала вона.

Раніше повідомлялось, що колишній чи теперішній співробітник СБУ був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Як повідомлялося, вибуховий пристрій, унаслідок спрацьовування якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну. Про це раніше повідомляв начальник Головного слідчого управління НП Олександр Вакуленко.

За даними Національної поліції, ймовірні вбивці Шеремета перебували в зоні АТО – в селі Урзуф Донецької області. Про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва від 3 березня, який надав дозвіл на аналіз телефонних дзвінків підозрюваних. Цим рішенням суд надав поліції доступ до інформації про телефонні дзвінки двох абонентів, які були зроблені у селі Урзуф у травні 2016 року.