Вбивство Вороненкова: оголошений «кілер» Паршов живий і не вбивав політика

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Розшукуваний Павло Паршов, якого російські ЗМІ назвали вбивцею Вороненкова

Оголошений у розшук Павло Паршов живий і не причетний до вбивства Вороненкова, заявила адвокат

Адвокат Олена Кречетникова заявила, що оприлюднено не те ім’я вбивці депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

За її словами, Павло Паршов не міг бути вбивцею, тому що він «живий і шокований від того, що відбувається», пише Страна.

«Про завербованого не знаю. Про кілера теж нічого не знаю. А той, хто був оголошений в розшук по Дніпру в 2012 по 205, 209 (статтях. - Ред.) подзвонив вчора і сказав, що його чомусь через ВКонтакте атакують штук 8 журналістів. у тому числі з Росії. що відбувається, він не розуміє. Поки він їхав, я з'ясувала в наших ЗМІ, що він кілер, і що він уже помер. Коли приїхав здивувався», - написала в Facebook Кречетникова.

За її словами, Паршов пізніше вже видалив аккаунт в соцмережі Вконтакте.

Нагадаємо, сьогодні російські пропагандистські ЗМІ заявили, що вбивцею Вороненкова міг бути 28-річний Павло Паршов. Потім радник глави МВС України Антон Геращенко підтвердив цю інформацію.