Вбивство Вороненкова: Російські правоохоронці хочуть допитати екс-депутата Держдуми Пономарьова

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Другий свідок у справі Януковича екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов

Пономарьов є ключовим свідком у справі Вороненкова, зазначають російські слідчі

Російські правоохоронці, які розслідують вбивство екс-депутата Держдуми, колишнього члена КПРФ Дениса Вороненкова, хочуть допитати опозиційного політика Іллю Пономарьова.

Про це розповіло джерело, близьке до правоохоронних органів.

За версією слідчих, Пономарьов є ключовим свідком у справі, так як був в курсі планів Вороненкова в день вбивства.

«Спочатку Пономарьов заявляв, що Вороненкова вбили по дорозі на зустріч з ним. Значить, він уже був в курсі його маршруту», - пояснило джерело.

Крім того, за словами джерела, зі слів Пономарьова явно випливає, що він володіє великою інформацією про діяльність Вороненкова.

23 березня Пономарьов написав на своїй сторінці в фейсбуці, що екс-парламентарій був убитий по дорозі на зустріч з ним.

Нагадаємо, у центрі Києва 23 березня посеред білого дня кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Дружина вбитого екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова і другий свідок у справі Януковича екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов будуть взяті під охорону Служби безпеки України.

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Джерело: Газета.Ру