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    Вбивство Вороненкова: Російські правоохоронці хочуть допитати екс-депутата Держдуми Пономарьова

    • Сьогодні, 05:45
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    Другий свідок у справі Януковича екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов
    Другий свідок у справі Януковича екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов

    Пономарьов є ключовим свідком у справі Вороненкова, зазначають російські слідчі

    Російські правоохоронці, які розслідують вбивство екс-депутата Держдуми, колишнього члена КПРФ Дениса Вороненкова, хочуть допитати опозиційного політика Іллю Пономарьова.

    Про це розповіло джерело, близьке до правоохоронних органів.

    За версією слідчих, Пономарьов є ключовим свідком у справі, так як був в курсі планів Вороненкова в день вбивства.

    «Спочатку Пономарьов заявляв, що Вороненкова вбили по дорозі на зустріч з ним. Значить, він уже був в курсі його маршруту», - пояснило джерело.

    Крім того, за словами джерела, зі слів Пономарьова явно випливає, що він володіє великою інформацією про діяльність Вороненкова.

    23 березня Пономарьов написав на своїй сторінці в фейсбуці, що екс-парламентарій був убитий по дорозі на зустріч з ним.

    Нагадаємо, у центрі Києва 23 березня посеред білого дня кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

    Дружина вбитого екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова і другий свідок у справі Януковича екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов будуть взяті під охорону Служби безпеки України.

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    Джерело: Газета.Ру

    вбивство політика Україна
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