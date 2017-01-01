Вбивство Вороненкова: Російські правоохоронці хочуть допитати екс-депутата Держдуми Пономарьова
- Сьогодні, 05:45
-
Розсилка
Пономарьов є ключовим свідком у справі Вороненкова, зазначають російські слідчі
Російські правоохоронці, які розслідують вбивство екс-депутата Держдуми, колишнього члена КПРФ Дениса Вороненкова, хочуть допитати опозиційного політика Іллю Пономарьова.
Про це розповіло джерело, близьке до правоохоронних органів.
За версією слідчих, Пономарьов є ключовим свідком у справі, так як був в курсі планів Вороненкова в день вбивства.
«Спочатку Пономарьов заявляв, що Вороненкова вбили по дорозі на зустріч з ним. Значить, він уже був в курсі його маршруту», - пояснило джерело.
Крім того, за словами джерела, зі слів Пономарьова явно випливає, що він володіє великою інформацією про діяльність Вороненкова.
23 березня Пономарьов написав на своїй сторінці в фейсбуці, що екс-парламентарій був убитий по дорозі на зустріч з ним.
Нагадаємо, у центрі Києва 23 березня посеред білого дня кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».
Дружина вбитого екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова і другий свідок у справі Януковича екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов будуть взяті під охорону Служби безпеки України.
Читайте також «Вбивство «суперсвідка». Як Україна не вберегла Вороненкова»
Джерело: Газета.Ру