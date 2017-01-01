Вбивство Вороненкова: Стали відомі деталі заведеної в Росії справи

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Найближчим часом російські слідчі планують допитати родичів і знайомих екс-депутата Вороненкова

Справа про вбивство у Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова розслідується Слідчим комітетом Росії за двома статтями Кримінального кодексу. Про це повідомляє «Коммерсантъ» з посиланням на джерела, близькі до слідства.

Слідство ведеться за ст. 105 (умисне вбивство) та ст. 222 КК україни (незаконний обіг зброї). При цьому порушення кримінальної справи виявилося можливим на підставі ст. 12 КК. Згідно з цією статтею, проти громадян іншої держави, які вчинили злочин не в Росії, буде порушено кримінальну справу, якщо злочин «спрямований проти інтересів Російської Федерації або громадянина Російської Федерації». Слідство вважало, що проти інтересів Росії спрямована позиція Києва про «російський слід» у цьому злочині.

При цьому, як раніше повідомляв СКР, Денис Вороненков на момент вбивства залишався громадянином Росії з-за порушеної проти нього кримінальної справи.

СКР вже сформував слідчу групу у зв'язку з вбивством Вороненкова. Найближчим часом слідчі планують допитати родичів і знайомих екс-депутата, які проживають у Росії. Надалі аналогічні запити будуть направлені в Україну.

Нагадаємо, у центрі Києва 23 березня посеред білого дня кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Дружина вбитого екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова і другий свідок у справі Януковича екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов будуть взяті під охорону Служби безпеки України.

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