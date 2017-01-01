Вбивство Вороненкова: Військовий експерт стверджує, що правоохоронці не контролюють ситуацію в Україні

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Денис Вороненков

Російський опозиціонер Борис Нємцов свого часу відмовився іммігрувати в Україну, так як в Росії відчував себе безпечніше

Правоохоронна система України не контролює ситуацію в країні, заявив колишній офіцер оперативного управління Генерального штабу ЗС України (2003-2006), полковник запасу Олег Жданов, коментуючи вбивство колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

«Громадяни України отримали сигнал, що системи безпеки у нас не існує. Правоохоронна система не контролює ситуацію в країні. Порівнювати вбивство Вороненкова з отруєнням Литвиненка (екс-офіцер ФСБ Олександр Литвиненко. – Авт.) не варто. Не плутайте божий дар з яєчнею. Вбивство Литвиненка - це була спецоперація на рівні зовнішньої розвідки. Більш того, про те, що його отруїли, стало відомо зовсім випадково. Тоді його аналізи помилково відправили не в ту лабораторію. Симптоми визначити ніхто не міг», - зазначив Жданов.

Експерт акцентував увагу на тому, що вбитий російський опозиціонер Борис Нємцов свого часу відмовився іммігрувати в Україну, оскільки в Росії відчував себе більш безпечно.

«Коли Нємцову запропонували переїхати до Києва, він відповів, що в Москві відчуває себе більш захищеним від ФСБ. Це він сказав за декілька місяців до своєї смерті. У нас не існує кордону з Росією. Вона номінальна. Немає ані імміграційного, ані візового режиму. Вирішити проблему повинна була стіна, яку обіцяв побудувати Яценюк. Сьогодні будь-хто може перетнути кордон, коли захоче», - підкреслив Жданов.

Як раніше повідомляв «Главком», у центрі Києва, 23 березня кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Під час збройного нападу було поранено тілоохоронця Вороненкова. Але поранений чоловік відкрив вогонь на ураження по нападнику. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан оцінювався як важкий. Зараз він співпрацює зі слідством.

Кілер помер у лікарні на операційному столі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненкова було вбито громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник у силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України

Екс-комбат «Донбасу» розповів, як убивця Вороненкова Паршов служив у його батальйоні.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео моменту вбивства Вороненкова.

Мати Паршова заявила, що її син кілька років тому втік до Росії і відтоді не зв'язувався з рідними.

Нагадаємо, у полку «Азов» спростували інформацію про те, що вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 28-річний Павло Паршов будь-коли служив у їхніх лавах.

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