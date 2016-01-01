Вчені дослідили, що Facebook робить людей нещасними

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Чим більше часу 19-32-річні витрачають на соціальні медіа, тим більша ймовірність, що вони впадуть у депресію

Facebook робить людей нещасними і заганяє тих, хто страждє від «фейсбучної заздрості», ще більше у депресію. Про це свідчить дослідження, проведене Копенгагенським університетом, Данія.

Користувачі, які взяли тижневу перерву і не заходили у соціальну мережу, були більш задоволені життям і оцінили свій власний добробут як вищий, інформує видання The Independent.

В експерименті Копенгагенського університету взяли участь 1095 осіб, половині з яких сказали продовжувати користуватися Facebook, а половині – утриматися від входу на сайт.

Ті, кому притаманна була фейсбучна заздрість і хто ревниво ставився до діяльності своїх друзів у соціальних мережах, отримав найбільшу вигоду від утримання.

«Щодня мільйони годин витрачаються на Facebook, – пише автор звіту Мортен Тромхольт. - Ми, безумовно, краще пов’язані зараз, ніж коли-небудь раніше. Але чи ця нова зв’язаність робить щось доброго для нашого благополуччя? Згідно з цим дослідженням, відповідь – «ні». Насправді надмірне використання Facebook, впливає на наше благополуччя негативно».

Обсяг вибірки становив 86% осіб жіночої статі, із середнім віком 34 років, і з середньою кількістю друзів у Facebook – 350.

Вперше їх попросили взяти участь у 15-хвилинному тесті, який їх розділив на групи: ту, якій було заборонено користуватися мережею протягом семи днів, і ту, якій було запропоновано продовжувати використовувати її так, як зазвичай.

У тесті в останній день експерименту, який пройшло 888 учасників, 13% зізналися, що усе рівно користувалися Facebook.

Більшість з тих, хто порушив умови експерименту, стверджував, що це або через надзвичайну ситуацію, або через звичку.

У тесті користувачі Facebook оцінили своє задоволення життя у середньому у 7,74 з 10 балів, але ті, хто уникав мережі оцінили його на 8,11.

Вплив відмови від використання Facebook на добробут також підвищився для користувачів, які відчувають «фейсбучну заздрість», ніж для користувачів, яким не властиво це.

Дослідження також виявило, що чим більше часу 19-32-річні витрачають на соціальні медіа, тим більша ймовірність, що вони впадуть у депресію.

Джерело: zik.ua