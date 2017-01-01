Вчені оприлюднили «приголомшливі результати» лікування одного з видів раку

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Вчені розповіли про препарат, який перешкоджає надходженню до пухлини тестостерону

Британські науковці зробили прорив у лікуванні раку

Британські вчені заявили, що клінічні випробування нового препарату для лікування раку простати дали «приголомшливі результати».

Зокрема, як повідомляє New England Journal of Medicine, застосування препарату «Абіратерон» (Abiraterone) на ранніх стадіях захворювання рятує життя багатьох пацієнтів.

Професор Ніколас Джеймс з університету Бірмінгема, який очолює дослідження, повідомив також, що цей препарат дає найбільш вражаючі результати з усіх, які йому коли-небудь доводилося спостерігати при лікуванні раку простати.

«Абіратерон», також відомий як Zytiga, відноситься до препаратів гормональної терапії. На відміну від хіміотерапії, коли медикаменти вбивають клітини злоякісної пухлини, даний препарат перешкоджає надходженню до пухлини тестостерону, що не дає їй рости.

Вчені стверджують, що провели випробування приблизно на двох тисячах пацієнтів.

Одним з них давали тільки препарати гормональної терапії, іншим - також препарати гормональної терапії плюс «Абіратерон».

В результаті з другої групи померли 184 людини, з першої ж групи пацієнтів померли 262 людини.

Нагадаємо, у Німеччині штрафуватимуть за відмову від щеплень.

Джерело: ВВС Русская служба