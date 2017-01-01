Вчені прогнозують: наступний найпотужніший землетрус станеться у Чилі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: землетрус в Чилі, 2015 рік

В околицях столиці Чилі потужні землетруси відбуваються кожні 70 років

Столиця Чилі Сантьяго може стати жертвою потужного землетрусу з мінімальною магнітудою 8,3 вже найближчим часом. Про це йдеться в дослідженні французьких і чилійських дослідників, опублікованому в журналі Earth and Planetary Science Letters.

Повідомляється, що причиною нового землетрусу стане занурення океанічної плити Наска під Південно-Американську плиту, яке відбувається зі швидкістю близько 8 см в рік.

Проте в районі столиці Чилі цей процес сповільнюється в результаті тертя літосферних плит. Відставання в 4,5 м в глибині занурення океанічної кори під континентальну кожні 70 років надолужується в ході потужних землетрусів.

За даними вчених, епіцентр землетрусу прогнозується в місті Вальпараїсо, який знаходиться в 100 км від Сантьяго. Ймовірність землетрусу в 2017 році оцінюється у 3%, що в два-три рази вище норми, а згодом ризики катастрофи будуть тільки зростати.

Зазначимо, найпотужніший землетрус в історії стався в 570 км на південь від Сантьяго в 1960 році. Тоді була зафіксована магнітуда 9,5.