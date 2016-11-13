Вчені відкрили сьомий континент на Землі (КАРТА)

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Сьомий континент на Землі – Зеаландія

На сьогоднішній день 94% континенту Зеаландія перебуває під водою

На Землі є сьомий континент – Зеаландія – площею близько 4,9 мільйона кілометрів. Такого висновку дійшла група австралійських та новозеландських геологів, яка опублікувала звіт на сайті Геологічного товариства Америки.

Останні два десятиліття ці вчені досліджували геолого-геофізичні дані окремого фрагменту у земній корі у південно-західній частині Тихого океану. За площею він більше території Індії та був частиною суперконтиненту Гондвани.

Геологи дійшли висновку, що Нова Зеландія та Нова Каледонія – не ізольовані острівні ланцюги, а фрагмент частково зануреного континенту, пише «Українська правда. Життя».

На сьогоднішній день 94% Зеаландії перебуває під водою. Це є результатом витончення земної кори під час попереднього суперконтинентального розпаду і подальшої ізостатичної рівноваги.

«Використовувані наразі конвенції та визначення континентальної кори, континентів і мікроконтинентів не потребують модифікації для визначення Зеаландії», – уточнюється у звіті.

Вчені зазначають, що це не раптове відкриття, а поступове усвідомлення: «10 років тому ми не мали накопичених даних або впевненості в інтерпретації, зараз ці дані є».