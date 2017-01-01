Вдова поета Євтушенка назвала причину його смерті

Дати похорону жінка не назвала

Відомий російський поет Євген Євтушенко помер від зупинки серця.

«Він помер в оточенні рідних і близьких. Мирно, уві сні, від зупинки серця» , – сказала вдова Євтушенка Марія Новікова.

Дати похорону жінка не назвала.

У Генконсульстві Росії у Х'юстоні заявили, що допоможуть виконати останню волю поета – поховати його у російському селищі Передєлкіно, неподалік могили Пастернака.

Раніше повідомлялося, що в США на 85-му році життя помер поет Євген Євтушенко.

Як повідомляв «Главком», 31 березня російського поета Євгена Євтушенка госпіталізували в США.