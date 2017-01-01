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    Вдова поета Євтушенка назвала причину його смерті

    • Вчора, 23:46
    • Розсилка
    <span>Поет Євген Євтушенко</span>
    Поет Євген Євтушенко

    Дати похорону жінка не назвала

    Відомий російський поет Євген Євтушенко помер від зупинки серця.

    «Він помер в оточенні рідних і близьких. Мирно, уві сні, від зупинки серця» , – сказала вдова Євтушенка Марія Новікова.

    Дати похорону жінка не назвала.

    У Генконсульстві Росії у Х'юстоні заявили, що допоможуть виконати останню волю поета – поховати його у російському селищі Передєлкіно, неподалік могили Пастернака.

    Раніше повідомлялося, що в США на 85-му році життя помер поет Євген Євтушенко.

    Як повідомляв «Главком», 31 березня російського поета Євгена Євтушенка госпіталізували в США.

    Джерело: РИА НОВОСТИ

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