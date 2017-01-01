Вдова Вороненкова перенесла концерт в пам'ять про свого чоловіка

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Марія Максакова

Концерт було заплановано в Києві на 31 березня

Оперна співачка, вдова екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова Марія Максакова вирішила перенести запланований на 31 березня концерт в пам'ять про свого чоловіка. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Друзі, концерт, запланований на 31 березня, переноситься. Я обов’язково заспіваю в пам’ять про мого коханого чоловіка в інший день», – написала Максакова.

Вона не вказала причину скасування концерту і нову його дату.

Нагадаємо, у центрі Києва 23 березня посеред білого дня кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Дружина вбитого екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова і другий свідок у справі Януковича екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов будуть взяті під охорону Служби безпеки України.

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