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    Вдова Вороненкова перенесла концерт в пам'ять про свого чоловіка

    • Сьогодні, 08:17
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    Марія Максакова
    Марія Максакова

    Концерт було заплановано в Києві на 31 березня

    Оперна співачка, вдова екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова Марія Максакова вирішила перенести запланований на 31 березня концерт в пам'ять про свого чоловіка. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

    «Друзі, концерт, запланований на 31 березня, переноситься. Я обов’язково заспіваю в пам’ять про мого коханого чоловіка в інший день», – написала Максакова.

    Вона не вказала причину скасування концерту і нову його дату.

    Нагадаємо, у центрі Києва 23 березня посеред білого дня кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

    Дружина вбитого екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова і другий свідок у справі Януковича екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов будуть взяті під охорону Служби безпеки України.

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