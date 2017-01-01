Ведучі «Євробачення-2017» заспівали переможні хіти в українському стилі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Євробачення-2017»

Ведучі «Євробачення-2017» заграли на музичних інструментах та затанцювали

Під час другого півфіналу Євробачення–2017 ведучі конкурсу Олександр Скічко та Володимир Остапчук заграли на музичних інструментах та затанцювали і заспівали фрагменти найвідоміших переможних хітів Євробачення попередніх років в українському стилі.

Олександр Скічко заграв на сопілці, стверджуючи, що з дому не виходить без сопілки, а Володимир Остапчук взяв до рук акордеон.

До речі, ведучі не лише заграли, але й станцювали та навіть заспівали фрагменти найвідоміших переможних хітів пісенного конкурсу разом із Українським народним хором імені Станіслава Павлюченка та хореографічним ансамблем «Київ».

Так, зі сцени Євробачення по-новому зазвучали пісня «Euphoria» переможниці Євробачення-2012 Лорін зі Швеції, «My number one» переможниці 2005 року Хелени Папарізу з Греції. Окрім того, лунали фрагменти пісні «Fairytale», якою у 2009 році Європу підкорив Олександр Рибак з Норвегії та «Rise like a Phoenix» – пісні, як стала переможною для Кончіти Вурст з Австрії у 2014 році. Усі пісні супроводжувалися запальними танцями артистів у національних українських костюмах та світловим шоу.

Сьогодні о 22:00 розпочався другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2017».