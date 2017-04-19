Ведучого, який назвав Путіна вбивцею, звільняють з американського телеканалу

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Телеведучий Білл О'Райлі

Білла О'Райлі де-юре звільнили через звинувачення у сексуальних домаганнях

Корпорація «ХХІ століття Фокс» вирішила розлучитися з зіркою кабельних теленовин Біллом О'Райлі через звинувачення на його адресу в домаганнях сексуального характеру.

Про це керівництво корпорації заявило в середу, повідомляє Fox Bussiness.

«Після ретельного й уважного розгляду заяв, компанія і Білл О'Райлі домовилися, що він не повертатиметься на канал Fox News», - наголошується в заяві.

Сам О'Райлі ще на початку квітня спростовував висунуті проти нього звинувачення, заявивши що несправедливо став «мішенню» нападок через свою популярність. За словами адвоката О'Райлі, проти телеведучого була розгорнута «брутальна кампанія», ніби він вчинив убивство.

Сама юридична процедура розірвання контракту ведучого з Fox News поки невідома. Зокрема, незрозуміло, чи матиме він можливість попрощатися з глядачами. У корпорації також не повідомили, хто може замінити О'Райлі на його шоу.

Для української аудиторії Білл О'Райлі відомий своїми твердженнями під час інтерв'ю з президентом США Дональдом Трампом про те, що Путін – вбивця.

Згодом журналіст заявив, що готовий вибачитись перед російським лідером аж у 2023 році.

Джерело: Укрінформ