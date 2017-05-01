Ведучому Джеджулі заплатять 2,5 млн грн за червону доріжку «Євробачення»?

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Ведучий Андрій Джеджула

Підприємтво шоумена оорганізує і проведе червону доріжку та церемонію відкриття пісенного конкурсу

У «Прозорро» оприлюднено дані про закупівлі ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» послуг українського ведучого Андрія Джеджули майже на 2,5 мільйона гривень.

Згідно із протоколом засідання тендерного комітету, Андрій Володимирович Джеджула отримає 2 млн 492 тис. гривень за послуги з організації та проведення червоної доріжки та церемонії відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Що власне входить у перелік цих послуг у протоколі не уточнюється.

Офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» відбудеться в центрі «Парковий» за шість днів до фіналу пісенного конкурсу - 7 травня.

Як повідомив Перший національний, червона доріжка, по якій проходять представники всіх країн-учасниць, розташується перед Маріїнським палацом і буде найдовшою в історії конкурсу - 265 метрів.

Постановником церемонії червоної доріжки і відкриття «Євробачення-2017» буде театральний режисер Сергій Проскурня.

Пройшовши по червоній доріжці, представники всіх країн-учасниць конкурсу вирушать у «Парковий» - офіційний майданчик церемонії відкриття «Євробачення-2017». На даху центру кожна делегація підніме прапор своєї країни, а потім розпочнеться урочиста частина заходу.

Для представників країн-учасниць на церемонії відкриття виступить Національний академічний оркестр народних інструментів України, який буде грати попурі на хіти «Євробачення» минулих років і акомпанувати відомим артистам.

Зазначимо, що раніше вже стало відомо скільки під час «Євробачення» заробляться українські зірки, зокрема Джамала, Onuka та Руслана.

Також було оприлюднено інформацію скільки мають виплатити згідно із договорами менеджерам «Євробачення-2017». Так, найдорожчим виявився Стюарт Барлоу, якого призначили шоу-продюсером від наглядової ради «Євробачення» – Європейської мовної спілки. З ним укладались угоди двічі – напередодні Нового року на 1,35 млн грн за послуги, які він мав надати в останні три дні 2016 року, та ще 2,40 млн грн йому виділено на роботу з 9 березня по 14 травня.