Велика Британія офіційно запустить «брекзит» 29 березня
- Сьогодні, 14:32
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Тереза Мей наступної середи офіційно повідомить ЄС про те, що Велика Британія йде
29 березня Велика Британія оголосить про запуск «брекзита», використовуючи 50-ту статтю Лісабонського договору.
Прем'єр Британії Тереза Мей наступної середи офіційно повідомить ЄС про те, що Велика Британія йде.
Мей надішле листа 27 членам Євросоюзу. Лондон очікує, що переговори почнуться якнайшвидше.
З часу референдуму у Великій Британії, під час якого вирішилась доля «брекзиту», минуло 9 місяців.
Переговори про умови виходу та майбутні відносини не можуть відбутися, поки Британія формально не повідомить ЄС про вихід.
Нещодавно королева Сполученого Королівства Єлизавета ІІ схвалила закон про вихід Британії із Євросоюзу.
Загалом цей процес має тривати близько двох років.
Обидві палати британського парламенту остаточно схвалили закон, що запускає статтю 50 Лісабонського договору, за якою кожна країна ЄС має право ухвалити рішення вийти із союзу.
Джерело: ВВС Україна