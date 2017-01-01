Велика Британія офіційно запустить «брекзит» 29 березня

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Брекзит

Тереза Мей наступної середи офіційно повідомить ЄС про те, що Велика Британія йде

29 березня Велика Британія оголосить про запуск «брекзита», використовуючи 50-ту статтю Лісабонського договору.

Прем'єр Британії Тереза Мей наступної середи офіційно повідомить ЄС про те, що Велика Британія йде.

Мей надішле листа 27 членам Євросоюзу. Лондон очікує, що переговори почнуться якнайшвидше.

З часу референдуму у Великій Британії, під час якого вирішилась доля «брекзиту», минуло 9 місяців.

Переговори про умови виходу та майбутні відносини не можуть відбутися, поки Британія формально не повідомить ЄС про вихід.

Нещодавно королева Сполученого Королівства Єлизавета ІІ схвалила закон про вихід Британії із ‎Євросоюзу.

Загалом цей ‎процес має тривати близько двох років.‎

Обидві палати британського парламенту остаточно схвалили закон, що запускає статтю 50 Лісабонського договору, за якою кожна країна ЄС має право ‎ухвалити рішення вийти із союзу.

Джерело: ВВС Україна