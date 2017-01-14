Велика російська держкомпанія виявилася злочинним угрупованням, що виконало сотню замовних убивств

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Аслан Гагієв

За сім років аферисти вкрали 500 млн доларів

Російська державна «Фінансово-лізингова компанія» (ФЛК), яка отримувала величезні вливання з бюджету РФ, контролювалася бандою кілерів, які скоїли із сотню вбивств, пише «Новая газета».

Компанія, контрольний пакет акцій якої належала Федеральному фонду майна та уряду Татарстану, була створена в 2001 році. Формально – для підтримки літакобудування. «Замість виробництва літаків вони видавали підконтрольним «одноденкам» позики, які потім переводили на фірму FLC West у Люксембурзі або витрачали. Кримінальний «дах» їм забезпечував ватажок банди кілерів Аслан Гагієв, який по бухгалтерії ФЛК проходив як Сергій Морозов, один з акціонерів фірми», – уточнює видання.

На рахунку банди Гагієва – понад сотня замовних убивств. «Низку жертв відправили на той світ просто в офісі ФЛК, у сусідній кімнаті з кабінетом, де відбувалися наради за участю чиновників з уряду», – зазначає видання.

«Знайдено список чиновників, які отримували відкати за «розпил» у ФЛК. Це тривало з 2001 по 2008 рiк. З компанії вкрали близько 500 млн доларів», – пише видання.

Шахраї встигли випустити кілька облігаційних позик, які купили довірливі західні інвестори. Їм розповіли про надійну лізингову компанію, за яку відповідає держава. Ці гроші також були розкрадені, а інвестори адресували свої претензії російському уряду, йдеться у статті. «Розкрадання грошей з бюджету Росії через ФЛК загострило проблеми авіабудівної галузі країни, завдало шкоди інвестиційному клімату, викликало кризову ситуацію на півночі Німеччини, яка обговорювалася на вищому рівні», – зазначає видання.

Минулого тижня у Мосміськсуді відбулося чергове засідання у справі банди Аслана Гагієва, якого у 2015 р. було заарештовано за ордером Інтерполу в Австрії. Наразі він «чекає» на екстрадицію до РФ.